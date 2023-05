Polícia inaugura sala de atendimento para crianças vítimas de crimes na Depac Cepol

Nesta quarta-feira (3), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul dá mais um passo importante na segurança das crianças e adolescentes com a inauguração da sala especial de atendimento para vítimas de crimes na Depac (Delegacia Especializada de Atendimento Comunitário) Cepol, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O serviço funcionará nos finais de semana, pontos facultativos e plantões noturnos na sede da delegacia, que atende a população 24 horas por dia, e agora, receberá os mais vulneráveis.

O plantão, como foi idealizado, é uma extensão da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). A medida para construir uma sala acontece justamente após o caso envolvendo a menina Sophia, de 2 anos, que morreu de forma cruel ao ser espancada e estuprada.

"O objetivo é atender as crianças e adolescentes vítimas de crime, reforçando o compromisso da Polícia Civil do MS em priorizar o atendimento dos mais vulneráveis", reforça a Polícia Civil.

O evento de lançamento acontece às 9h30, na sede da Depac Cepol, na rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade

