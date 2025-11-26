Polícia indicia criminoso que roubou e atacou artista plástico em Campo Grande

Policiais da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) localizaram, interrogaram e indiciaram um criminoso, que não teve a identificação revelada, durante a terça-feira, dia 25, por roubo e agressão contra um artista plástico de Campo Grande.

O crime em questão aconteceu no dia 20 de novembro, na residência da vítima, na Vila Neusa. O artista foi atacado dentro da própria casa.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o criminoso invadiu o imóvel após pular o muro e forçar a porta dos fundos e quando se deparou com a vítima, passou a desferir golpes de faca.

O artista plástico sofreu cortes na mão e ferimentos no rosto, foi socorrido por vizinhos e permanece internado.

Apesar do crime ter ocorrido na quinta-feira (20), a Polícia Civil só foi comunicada oficialmente quatro dias depois, na segunda-feira (24), o que inviabilizou a lavratura do flagrante, já que o prazo legal já havia expirado. No entanto, assim que tomou ciência dos fatos, a DERF iniciou diligências, realizou levantamentos no local, ouviu testemunhas e intensificou as buscas pelo agressor.

A vítima, mesmo hospitalizada, reconheceu formalmente o indiciado. O criminoso foi localizado e, em interrogatório, confessou integralmente a prática do crime, detalhando a dinâmica do roubo e o uso da faca, compatível com as lesões registradas.

O celular subtraído foi recuperado após ser abandonado dentro da mochila com outros objetos e a arma utilizada. A bolsa foi encontrada no dia seguinte por um adolescente da região.

Indiciado por roubo majorado, o investigado teve pedido de prisão preventiva representada pela autoridade policial, que aguarda análise do Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também