Polícia indicia suspeito de atentar contra homem por dívida de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil indiciou o homem, de 55 anos, suspeito de atentar contra a vida de um homem, de 33 anos, na noite do dia 8 de abril, por conta de uma dívida de drogas. A vítima em questão foi atingida por pelo menos quatro disparos e sobreviveu ao atentado.

O caso aconteceu no antigo prédio da Omep, no bairro Tiradentes. O suspeito agiu na companhia de um comparsa, que também está sendo procurado pela polícia.

A arma usada no crime foi entregue na 4° Delegacia de Polícia Civil. As investigações prosseguem.

Além do indiciamento, foi cumprido um mandado de prisão temporária em desfavor de uma testemunha do crime.

