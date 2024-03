Membros das forças de segurança pública encarregadas de capturar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, fugitivos da Penitenciária Federal em Mossoró, acreditam que a dupla ainda está na região próxima ao presídio, e intensificaram as buscas.

No domingo (3), os dois invadiram uma propriedade na zona rural de Baraúna, um galpão, e agrediram o proprietário do local. Em depoimento à polícia, a vítima relatou que os criminosos queriam saber se ele tinha comida, telefone celular e armas, e deixaram o local levando alguns mantimentos.

Com a denúncia, as forças policiais reforçaram as buscas na zona rural de Baraúna. Os policiais temem que a dupla use as fazendas existentes na região para fugirem em direção do Parque Nacional da Furna Feia.

O Parque em questão, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conta com ao menos 207 cavernas em seus mais de 8,5 mil hectares, e, pelo menos, outras 44 distribuídas pela chamada zona de amortecimento, ao redor do local.

