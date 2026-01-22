Menu
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul

A abordagem da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) ocorreu no trecho entre Amambai e Tacuru

22 janeiro 2026 - 12h23
Droga apreendida - Foto: BPMRv/PMMSDroga apreendida - Foto: BPMRv/PMMS  

Durante fiscalização realizada na quarta-feira (21), policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv/PMMS) interceptaram 200 quilos de maconha na rodovia MS-156, km 242, no trecho entre Amambai e Tacuru. A droga teria como destino final a cidade de Nonoai/RS.

De acordo com os dados da ocorrência, a equipe do BPMRv deu ordem de parada a um Fiat Palio branco, com placas de Orleans/SC. Durante a abordagem, o condutor apresentou acentuado nervosismo e informações contraditórias sobre o motivo da viagem, o que motivou uma vistoria mais detalhada no veículo.

Na busca veicular, os policiais localizaram grande quantidade de substância entorpecente análoga à maconha, acondicionada a granel no porta-malas e nos bancos traseiros do automóvel. Diante da constatação do crime, foi dada voz de prisão ao acusado por tráfico de drogas.

Em entrevista, o acusado relatou que teria se deslocado anteriormente até o município de Coronel Sapucaia/MS, onde teria deixado o veículo com um indivíduo desconhecido, recebendo-o posteriormente já carregado com o entorpecente. Ele receberia R$ 6.000,00.

O entorpecente foi retirado do veículo e devidamente contabilizado, totalizando aproximadamente 200 kg de maconha, distribuídos em 214 tabletes. O acusado, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências legais cabíveis.

A ação resultou em prejuízo estimado de R$ 430.500,00 ao crime, considerando o valor da droga e do veículo apreendido.

