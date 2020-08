Polícia íntima 4 pessoas para depor sobre médico acusado de assédio

A Polícia Civil levou, nesta quarta-feira (24), quatro intimações para pessoas que tenham vínculo parentesco ou atuam em unidades de Saúde onde trabalha o médico de 67 anos, investigado por importunação e assédio sexual. Ao todo, três inquéritos tramitam na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande contra o profissional.

Uma das investigações foi instaurada em janeiro deste ano e o mais recente na semana passada. Nele uma jovem de 28 anos denunciou o profissional após marcar a consulta por ter um distúrbio sexual. Ao relatar os problemas ao profissional, ele teria dito: "Isso é uma limitação da sua mente, você é muito gostosa", entre outras palavras, sugerindo que ela tivesse mais relações sexuais e ainda teria beijado a mão dela.

A reportagem do JD1 Notícias, a delegada da Deam e responsável pelo caso, Dra. Maíra Machado Delegada, falou que essas pessoas estão a princípio intimadas como testemunhas. “Estamos fazendo diligências para encontrar esse grupo, que é composto por pessoas que trabalharam com o médico e parentes. Nos próximos dias, temos a expectativas que outras pessoas possam ser intimidas para esclarecimentos, pois temos três denúncias contra o profissional”, explicou.

Além disso, a delegada informou que o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) notificado pela delegacia sobre às investigações e solicitado o afastamento do profissional de suas funções médicas. “Antes mesmo de nós comunicarmos o órgão, o médico já tinha sido afastado. Agora, com o avanço das investigações poderemos ter mais elementos sobre o caso ao longo desta semana”,

CRM

Em nota, O CRM anunciou que irá abrir sindicância para apurar a conduta do profissional., “O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul informa que não há punição pública contra o médico citado. Porém, em relação ao caso já chegou a denúncia ao conselho que fará abertura de sindicância para apurar os fatos e julgar conforme determina as normativas da entidade”.

Deixe seu Comentário

Leia Também