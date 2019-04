Polícia investiga caso de carro incendiado em Três Lagoas

Saiba Mais Polícia Carro pega fogo e homem morre carbonizado na MS-320

A Polícia Civil investiga o caso de um carro incendiado na tarde do último sábado, na MS-320, em Três Lagoas. Dentro do veículo foi encontrado o corpo de um homem carbonizado e um revólver.

O homem estava em um Hyundai Tucson, que está no nome de Jaldes Antônio Alves, 63 anos. A Polícia investiga se o cadáver tem ligação ao dono do carro. Familiares relatam que tinham pouco contato com Jaldes e não tem notícias dele há alguns dias.

O corpo carbonizado foi encontrado no banco do passageiro e tinha uma perfuração no crânio. A perícia não descarta a hipótese de homicídio, visto que dentro do carro tinha uma arma.

Segundo informações do site JP News, a polícia aguarda pelo resultado dos exames laboratoriais para confirmar a identificação, mas as analises demoraram certo tempo, pois o cadáver estava totalmente carbonizado;

