Polícia investiga casa no Lageado por aliciação de menores para práticas sexuais na Capital

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de uma das promotorias de Justiça de Campo Grande, determinou que a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) investigue uma residência suspeita de aliciamento e exploração sexual de menores no bairro Parque do Lageado. A ação ocorre após denúncia do Conselho Tutelar da Região da Lagoa.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, uma diligência realizada por uma conselheira no endereço alvo da denúncia constatou a presença de menores, incluindo uma adolescente de 14 anos. A visita aconteceu neste mês, com o apoio da Polícia Militar (PMMS).

Diante da situação, os menores foram recolhidos, os responsáveis acionados e as crianças entregues às famílias, recebendo orientação sobre a responsabilidade quanto aos cuidados com os adolescentes.

Moradores da vizinhança relataram que a casa tem causado problemas na região, com som alto e músicas de cunho sexual, perturbando o sossego do entorno. Com base nesses relatos, o MPMS determinou que a DEPCA promova investigação sobre a eventual exploração sexual de menores no local.

