Polícia

Polícia investiga casa no Lageado por aliciação de menores para práticas sexuais na Capital

Investigação foi determinada pelo Ministério Público após fiscalização do Conselho Tutelar da Região da Lagoa

21 novembro 2025 - 09h38Vinícius Santos
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa - Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -   (Paulo Sérgio)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de uma das promotorias de Justiça de Campo Grande, determinou que a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) investigue uma residência suspeita de aliciamento e exploração sexual de menores no bairro Parque do Lageado. A ação ocorre após denúncia do Conselho Tutelar da Região da Lagoa.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, uma diligência realizada por uma conselheira no endereço alvo da denúncia constatou a presença de menores, incluindo uma adolescente de 14 anos. A visita aconteceu neste mês, com o apoio da Polícia Militar (PMMS).

Diante da situação, os menores foram recolhidos, os responsáveis acionados e as crianças entregues às famílias, recebendo orientação sobre a responsabilidade quanto aos cuidados com os adolescentes.

Moradores da vizinhança relataram que a casa tem causado problemas na região, com som alto e músicas de cunho sexual, perturbando o sossego do entorno. Com base nesses relatos, o MPMS determinou que a DEPCA promova investigação sobre a eventual exploração sexual de menores no local.

