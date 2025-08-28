Menu
Polícia investiga caso de feto enterrado em terreno de Anhanduí

Os detalhes a respeito do caso ainda não foram divulgados pelas autoridades

28 agosto 2025 - 14h51Brenda Assis     atualizado em 28/08/2025 às 15h45
Perícia esteve no localPerícia esteve no local   (A Princesinha News)

Um feto humano teria sido enterrado em uma área de mata localizada no distrito de Anhanduí, distante aproximadamente 60 quilômetros de Campo Grande. O achado teria sido feito no começo da tarde desta quinta-feira (28).

Conforme o radialista Germano Rocha, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o caso. Além dos socorristas, a GCM (Guarda Civil Metropolitana), a Polícia Militar e Polícia Civil também teriam sido chamadas.

Os detalhes a respeito do caso ainda não foram divulgados pelas autoridades, que atuam para descobrir quem seria a gestante que abortou e enterrou o feto.

