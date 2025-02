Polícia investiga corpo encontrado em área de mata no São Francisco

A Polícia Civil passa a investigar o achado de cadáver, localizado em uma área de mata ao final da rua 14 de Julho, na região do São Francisco, em Campo Grande, no início da noite desta segunda-feira (24).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local e visualizou o cadáver e rapidamente isolou a área para o trabalho das demais autoridades.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e viram que o corpo estava com uma pequena lesão na região lombar, mas o restante do corpo não apresentava sinais de violência.

O corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) para exames, pois não foi encontrado nenhum documento com ele.

O caso foi registrado como achado de cadáver.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também