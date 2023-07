Polícia investiga corpos encontrados carbonizados em Campo Grande

A Polícia Civil iniciou a segunda-feira (24) investigando um possível crime, no qual dois corpos foram encontrados carbonizados durante a madrugada na Avenida Wilson Paes de Barros, aos fundos do bairro São Conrado e Nova Campo Grande, em Campo Grande.

A área onde os corpos foram encontrados é conhecida como um trieiro e até mesmo possível área de desova. Em outras oportunidades, crimes também teriam sido praticados nessa região.

Conforme informações preliminares, os corpos estavam em um veículo Ford Fiesta, porém, como o carro foi incendiado, não teria sido possível identificar o sexo das vítimas.

Segundo soube a reportagem, populares é quem teriam acionado o Corpo de Bombeiros, mas que ao chegar no local, as chamas já estavam praticamente escassas. A Polícia Militar esteve pelo local, preservou a cena e também não conseguiu colher detalhes, pois a placa do carro ficou destruída.

A identificação dos corpos só será possível diante dos exames de DNA.

A reportagem tentou contato com o delegado de plantão, no entanto, as ligações não foram atendidas.

O registro foi feito como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

