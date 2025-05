Polícia investiga morta de mulher que estava internada após agressões do marido em MS

Uma mulher de 40 anos de idade, G.S.S, morreu na madrugada deste domingo (25), no Hospital Regional de Nova Andradina, quatro dias após dar entrada no hospital municipal de Angélica.



Para a Polícia Civil, a vítima disse que foi agredida pelo esposo, J.R. com quem viveu durante sete anos. Os episódios de agressão ocorreram nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de maio, no entanto o relacionamento era marcado por violência.



O Nova Noticias apurou que o casal residia em uma casa alugada na cidade de Angélica e foi o dono desse imóvel que socorreu a vítima até o hospital da cidade.



Consta no boletim de ocorrência que a vítima teria recebido vários chutes na barriga, nos ombros e nas costas pelo agressor. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Angélica.

