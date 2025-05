Polícia investiga morte de homem classificada como 'cruel' por amigos no Guanandi

A Polícia Civil está investigando o caso de Israel Reis dos Santos, de 53 anos, encontrado morto na própria residência, no bairro Guanandi, em Campo Grande, com o rosto desfigurado, na tarde desta sexta-feira (17). A morte foi considerada cruel até por amigos que souberam da ocorrência.

Nas redes sociais, muitos desabafos foram vistos lamentando o episódio e classificando a situação como de uma "crueldade sem tamanho".

"Que crueldade que fizeram com você, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha", escreveu uma amiga em um dos relatos. "Perdemos um amigo para a crueldade humana", disse outra amiga da vítima.

Israel só foi encontrado morto com ajuda dos alarmes da residência que dispararam. Assim, as pessoas conseguiram acionar as autoridades e iniciar a investigação sobre a causa da morte.

Até o momento, a Polícia Civil não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Até o momento, a polícia não se pronunciou sobre um possível latrocínio ou

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também