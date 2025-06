Polícia investiga morte de homem por hipotermia em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto durante a manhã desta segunda-feira (9), em uma calçada da Rua Alan Boaventura, localizada no Bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande. A suspeita é que ele tenha falecido de hipotermia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 6h40 para ir até o local, pois o corpo de um homem foi encontrado sem sinais vitais na calçada de uma transportadora.

Quando a delegada chegou ao local, a área estava sendo isolada pela Polícia Militar. Durante perícia no corpo, as equipes não encontraram lesões ou marcas de violência, o que indica uma morte por causas naturais. Porém, como o corpo estava no meio da rua, sem identificação, foi solicitado um exame necroscópico para identificar essa vítima.

Junto ao corpo do homem, foram encontrados alguns receituários médicos em nome de Gleyson Lucena Franco. No entanto, não foi possível confirmar se ele era o homem que havia falecido.

Antes de encerrar o boletim de ocorrência, as autoridades destacaram ainda que a morte por hipotermia, devido as baixas temperaturas registradas na madrugada desta segunda-feira, seja a causa da morte.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

