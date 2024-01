Polícia investiga se irmãos usaram filho como elo para emboscar policial civil na Capital

Pela manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil deu suas primeiras declarações oficiais sobre a emboscada e o atentado contra um policial civil, de 50 anos, na madrugada de sábado (20), em Campo Grande. A investigação preliminar aponta que os criminosos usaram o filho da vítima para se aproximarem e executar o plano, mas a motivação ainda é uma incógnita.

Sobre o estado de saúde do agente de segurança pública, foi informado que ele está bem e deve passar por cirurgia nesta terça-feira (23), pois foi atingido por pelo menos três disparos na região do peito. O carro que ele utilizava, um Volkswagen Golf, teve mais de 20 perfurações de tiros.

Durante as diligências, como já informado anteriormente pelo JD1 Notícias, Alexandro Pereira Valdez, conhecido como 'Bichão', e Douglas Pereira Valdez, popularmente conhecido como 'Doguinha', morreram em uma troca de tiros com agentes da segurança pública ainda no sábado. Mesmo ferido, um deles chegou a correr para dentro do rio, mas morreu e seu corpo foi encontrado na manhã de hoje.

Os irmãos 'Valdez' são integrantes de uma facção criminosa, mas o delegado-geral Roberto Gurgel preferiu não apontar qual organização visando "não dar mídia" para os criminosos. "Eles são irmãos, envolvidos em crimes de alta periculosidade", afirmou o delegado em entrevista coletiva.

Ainda na explicação sobre a investigação, Gurgel pontuou que os irmãos estão envolvidos em crimes como roubo de caminhonete e arma de um policial militar, roubo de caminhonete do secretário de segurança pública de Ponta Porã, sequestro do filho de um secretário do Paraguai.

A ficha criminal dos dois indivíduos cresce com as inserções de diversos roubos em Ponta Porã, além de um homicídio praticado no lado paraguaio. Há ainda a suspeita de que eles estiveram envolvidos também na chacina em uma fazenda no Paraguai, que culminou na morte de seis pessoas. Por fim, a lista ainda conta com um atentado contra um delegado da Polícia Federal.

O delegado afirmou que foi um "trabalho rápido de investigação", pois assim que houve o registro, a delegacia de plantão informou demais equipes sobre o atentado e a emboscada contra o policial civil na Vila Jacy. Pela manhã de sábado, demais delegacias passaram a realizar diligências e chegaram a acreditar que Alexandro e Douglas pudessem ter voltado para a região de fronteira.

Munições de diversos calibres e granadas foram encontradas na ação policial. (Foto: PCMS)

Contudo, denúncias indicaram o esconderijo dos dois criminosos, sendo uma chácara em Rochedo e uma casa no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Nessa residência, a polícia encontrou duas granadas, três carregadores de pistola, 109 munições de calibre 9 milímetros e 6 munições de calibre .38.

Nas diligências realizadas na chácara, os autores notaram a presença da polícia e fugiram para a região de mata. Um deles reagiu à tentativa de abordagem das forças de segurança e na troca de tiros, foi atingido e chegou a ser socorrido, porém, morrendo no hospital. O segundo, contudo, mesmo trocando tiros, conseguiu correr para o rio e desapareceu nas águas, mas o corpo foi localizado.

O dono da chácara citada também deve ser indiciado por colaborar para o crime, uma vez que deu refúgio e protegeu os dois criminosos. A Polícia Civil também informou que essa não é a primeira vez que o proprietário da área rural colaborou com Alexandro e Douglas, já que a investigação mostrou que ele seria sogro da irmã de um dos autores. Ele deve responder por favorecimento real.

Deixe seu Comentário

Leia Também