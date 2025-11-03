Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Com resolução da Câmara aprovada, Polícia Legislativa ganha novos poderes; veja

As mudanças foram motivadas por incidentes recentes de segurança, incluindo a apreensão de objetos proibidos e agressões verbais contra parlamentares

03 novembro 2025 - 12h39Vinícius Santos
Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) - Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) -   (Foto: Renato Alves)

A Câmara dos Deputados promulgou recentemente a Resolução (PRC) 77/25, que amplia as atribuições da Polícia Legislativa da Casa, fortalecendo seu papel investigativo, preventivo e de inteligência. Entre as mudanças, está o assessoramento a Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), com permissão para executar ordens de prisão e cumprir mandados de busca e apreensão. 

O texto também estabelece que os policiais legislativos poderão atuar na prevenção e repressão de crimes, realizar ações de inteligência, escoltar depoentes, planejar o combate a incêndios e atender emergências dentro do Parlamento.

A nova resolução altera a Resolução 18/03, que organiza o Departamento de Polícia Legislativa (Depol). Algumas funções, como a solicitação de quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico, exigirão requisitos específicos: só poderão ser realizadas por policiais legislativos com graduação em direito e três anos de experiência jurídica ou policial.

Seleção e cargos

A PRC 77/25 também estabelece teste de aptidão física e exame psicotécnico para ingresso no cargo, substituindo o critério anterior, que exigia apenas “boa saúde física e mental”, confirmada por exame médico e toxicológico.

Além disso, o texto transforma 26 cargos vagos em novas funções comissionadas (FCs):

  • - 35 de nível FC-3, com salário de R$ 9.692;

  • - 31 de nível FC-2, com salário de R$ 6.944;

  • - 18 de nível FC-1, com salário de R$ 5.063.

Após aprovação em Plenário, a resolução foi imediatamente promulgada pela Mesa Diretora. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dois episódios recentes motivaram a mudança na estrutura de segurança, como a apreensão de canivetes e uma máquina de choque durante revista na entrada de estudantes que visitavam a Casa e agressões verbais contra o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Medida Provisória (MP) 1304/25, do setor elétrico, feitas por pessoas contrárias à proposta. 

Após os episódios, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), solicitou a criação de um protocolo conjunto de segurança do Palácio do Congresso. “Vivemos um tempo de muito radicalismo, de incidentes que têm se repetido, e vamos tomar a decisão de mudar a estrutura de acesso e revista para a segurança dos servidores, das pessoas que acessam a Câmara e também dos parlamentares”, afirmou Motta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Criança de Campo Grande é asfixiada até a morte e enterrada em cova rasa pelo pai
Polícia
Criança de Campo Grande é asfixiada até a morte e enterrada em cova rasa pelo pai
Fotos dos mortos na frente do IML
Polícia
Polícia divulga perfis dos mortos em operação no RJ; 17 não tinham histórico criminal
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Assassinato a tiros no Caiobá termina sem punição a suspeitos por falta de provas
Jovem foi atropelada e motociclista não prestou socorro
Polícia
VÍDEO: Jovem é atropelada por motociclista que empinava moto e fica em coma em Sidrolândia
Confronto aconteceu em Dourados
Polícia
Ladrão que roubou casa de idosos morre ao tentar confrontar a PM em Dourados
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Luiza Ribeiro -
Política
"Violência não pode ser resposta", afirma vereadora de Campo Grande sobre operação no RJ
Corpo de Bombeiros encaminhou vítima para a Santa Casa
Polícia
Rapaz tem vísceras expostas após ser atacado a facadas pelo padrasto na Capital
Motorista morre ao tombar caminhão após usar drogas entre Inocência e Paranaíba,
Polícia
Motorista morre ao tombar caminhão após usar drogas entre Inocência e Paranaíba,
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Acusada de traição, mulher e filho de 1 anos são sequestrados em Campo Grande

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'