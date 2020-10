PMA autua infrator em R$ 6,5 mil por incêndio e desmatamento ilegal

Brenda Assis, com informações PMMS

Durante trabalhos nas propriedades rurais do município na operação Focus de prevenção aos incêndios, Policiais Militares Ambientais de Amambai realizaram fiscalização ambiental nesta quita-feira (1°) em uma fazenda e autuaram um pecuarista por crime ambiental de incêndio em material lenhoso, em sua propriedade, localizada a 60 km da cidade de Amambai. No local, a equipe ainda verificou que o desmatamento que resultou o material incendiado também foi realizado sem autorização ambiental e ainda era em bioma protegido.

O proprietário da fazenda foi responsável pelo desmatamento de uma área de vegetação nativa de 1.000 metros quadrados de área de Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006 para o plantio de pastagem. Além do mais, ele incendiou parte do material lenhoso em amontoados também sem a licença ambiental. As atividades foram interditadas.

O infrator (54), residente em Amambai, foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.500,00 e também responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção. O autuado ainda foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.

