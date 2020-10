Polícia Militar apreende 2.800 pacotes de cigarros contrabandeados

Nessa última sexta-feira (09) policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito em patrulhamento em área rural na estrada de acesso ao assentamento Santa Lúcia, depararam com uma van acidentada.

Entretanto, na via haviam dois indivíduos que após notarem a viatura policial evadiram respectivamente em seus veículos.

Os policiais constataram dentro da Van, uma quantidade expressiva de cigarros contrabandeados e assim realizaram diligências com intuito de localizar os autores que fugiram daquele local.

Dois dos contrabandistas foram localizados e abordados já próximos ao perímetro urbano. Após as diligências mais três contrabandistas do grupo foram localizados em uma determinada pousada e com eles haviam mais pacotes de cigarros, bem como celulares e veículos preparados para o transporte do ilícito.

No total desta ocorrência foram apreendidos 2.800 cigarros contrabandeados, 5 veículos, 5 celulares que foram devidamente encaminhados para Policia Federal.

