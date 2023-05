Polícia Militar apreende carga de cigarros avaliada em 14 mil na Operação Hórus

Sarah Chaves, com informações da PMMS

Dois homens de 38 e 57 anos transportavam a carga que foi interceptada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe policial empenhada na Operação Hórus na Rodovia MS-473 sentido Nova Andradina.



Conforme a Polícia Militar, a equipe realizava o policiamento ostensivo na Rodovia MS-473 com o intuito de evitar crimes transfronteiriços, quando nas proximidades de uma fazenda avistou um veículo VW Gol deslocando sentido Nova Andradina em alta velocidade.

Após abordagem, foi identificado os dois ocupantes do veículo e em busca foram localizados caixas de cigarros que após contabilizados, totalizaram 285 pacotes.

Durante entrevista, os autores confirmaram que adquiriram a mercadoria produto de contrabando no Paraguai para revender em Nova Andradina. Diante dos fatos, o material foi apreendido e avaliado em R$ 14.250,00 e serão encaminhados Polícia Federal de Dourados, já os autores foram liberados.

