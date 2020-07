Polícia Militar apreende eletrônicos do Paraguai em barreira sanitária

A guarnição da Polícia Militar apreendeu na Barreira Sanitária Ofaié em Anaurilândia na quarta-feira (29), aparelhos celulares e diversos produtos eletrônicos do Paraguai, sem a documentação legal de importação.

Os policiais realizavam abordagens de rotina, quando deram ordem de parada à um veículo com placas de Belo Horizonte/MG. O condutor de 39 anos apresentou a documentação pessoal e do veículo e nenhuma irregularidade foi verificada.

Durante vistoria no porta malas, a guarnição localizou diversos produtos eletrônicos e aparelhos celulares que entraram ilegalmente no País. O condutor relatou que adquiriu as mercadorias em Pedro Juan Caballero no Paraguai e que revenderia em São José dos Pinhais no Paraná.

As mercadorias foram apreendidas mediante termo e serão encaminhadas à Receita Federal em Campo Grande. O condutor foi qualificado e responderá pelo delito de Descaminho.

