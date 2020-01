Policia Militar divulga balanço de crimes já cometidos em 2020

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou nesta segunda-feira (20) um balanço com os crimes já cometidos no ano de 2020.

O balanço conta com todas as apreensões, prisões, ações preventivas, fiscalização de trânsito e fiscalização ambiental do dia 1º de janeiro até o dia 19. O número que mais impressiona é a quantidade de drogas já apreendidas.

No quesito de apreensões feitas pelas equipes policiais, foram confiscadas cerca de 1.150 toneladas de drogas, mais de 821 mil maços de cigarro, 111 veículos furtados foram recuperados e 53 armas ilegais.

Até o dia 19, 185 mandatos de prisão foram cumpridos pelos agentes e 1.4 mil pessoas foram conduzidas até as delegacias de policia.

Em ações preventivas para a segurança da população sul-mato-grossense, mais de 46 mil pessoas foram abordadas, cerca de 25 mil veículos foram abordados e fiscalizados e aproximadamente 1.5 mil operações foram realizadas pelos policiais.

No trânsito, foram mais 3.1 mil notificações e 334 remoções de veículos ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Já na fiscalização ambiental, foram realizadas 26 notificações pelos Policiais Militares Ambientais.

Confira abaixo com mais detalhes os números do trabalhos do Policiais Militares:

