Polícia Militar lamenta a morte de policial do BOPE na Capital

Por meio de nota, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lamentou a morte do soldado Israel Giron Arguelho de Carvalho, de 32 anos, que foi encontrado sem vida durante o final da manhã de terça-feira (17), em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, após as denúncias e investigações sobre uma suspeita de estupro, Israel teria sido transferido para o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Leia um trecho da nota:

“A PMMS expressa as mais profundas condolências à família do Soldado PM Giron e espera que sua memória seja honrada de maneira justa e respeitosa.



É necessário que a nossa sociedade se torne consciente da importância de preservar a integridade de todos os indivíduos e o devido processo legal, evitando pré-julgamentos antes do trânsito em julgado da sentença.



Os pensamentos da tropa estão com a família do Soldado PM Israel Giron Arguelho de Carvalho neste momento difícil.”

Suicídio ou homicídio - Ontem, o policial foi encontrado já sem vida dentro da casa onde morava na R. São Luis Gonzaga, localizada no bairro Coronel Antonino.

Israel foi encontrado sem vida após levar um tiro na cabeça. No momento em que tudo aconteceu, apenas uma criança de 10 anos estava na residência. Segundo a mãe da pequena, a menina estava em outro cômodo da casa.

Não existem outras testemunhas ou imagens de câmeras de segurança da casa e proximidades, que poderiam ajudar as equipes policiais nas investigações sobre os fatos.

Consta ainda no registro policial, que os peritos não conseguiram afirmar com clareza se os fatos se tratam de um homicídio ou suicídio. Por conta disso, o caso foi registrado como morte a esclarecer na 2° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Acusação de estupro – O policial militar teria cometido o crime no dia 8 de agosto deste ano. Na ocasião, ele teria usado uma arma para abordar e ameaçar a vítima, uma frentista que saia do serviço. Israel foi preso alguns dias depois e o caso estava sendo investigado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Ele chegou a ser encaminhado para o Presídio Militar, mas foi solto cerca de um mês depois de ser detido pelas autoridades policiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também