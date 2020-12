Polícia Militar recupera no interior, veículo roubado no Estado de Goiás

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Na manhã desta sexta feira (11) a Polícia Militar recuperou um veículo Chevrolet/Tracker, ano 2021, avaliado em cerca de 100 mil reais que teria sido tomado em assalto no Estado de Goiás. Durante a abordagem, dois homens de 17 e 18 anos e uma mulher de 17 anos, alegeram terem saído da cidade de Paranaiguara/GO com destino a Campo Grande/MS, onde o automóvel seria trocado por drogas. A apreensão aconteceu no municipio de Água clara, a distância 195 km da Capital.

Abordagem:

Por volta das 09h, policiais militares realizavam policiamento ostensivo preventivo em um posto de combustível as margens da BR 262 e visualizaram o veículo com 03 ocupantes parado em local destinado aos caminhões

.

Os autores foram conduzidos para Delegacia juntamente com o veículo a fim de ser restituído ao legitimo proprietário.

