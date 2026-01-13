Polícia Militar Rodoviária prende homem em Ponta Porã transportando 'Mounjaro'

Um homem foi preso em Ponta Porã em ação do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) transportando mercadorias de contrabando, incluindo medicamentos para emagrecimento, o “Mounjaro”. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (12/jan), na rodovia MS-386, região da Base Operacional de Sanga Puitã.

Durante fiscalização de trânsito, os policiais abordaram um veículo de passeio e encontraram os produtos escondidos no compartimento do estepe. Entre os itens apreendidos estavam:

- 85 unidades de tirzepatida TG 15 mg/0,5 mL

- 20 unidades de tirzepatida TG 10 mg/0,5 mL

- 5 unidades de tirzepatida Tirzec 15 mg/0,5 mL

- 6 unidades de retratutide 40 mg

- 1 aspirador robô Vacuum Xiaomi X20 Pro

O condutor informou que os produtos foram adquiridos no Paraguai e seriam levados até São Paulo mediante pagamento pelo frete. A Polícia Militar constatou que os medicamentos possuem origem estrangeira e cuja entrada e comercialização no Brasil são proibidas, configurando crime de contrabando.

A Polícia Federal, acionada para o caso, orientou o encaminhamento do homem, do veículo e de toda a mercadoria à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O valor estimado das mercadorias apreendidas é de R$ 88.329,00, enquanto o veículo foi avaliado em R$ 40.000,00, totalizando um prejuízo ao crime de R$ 128.329,00.

