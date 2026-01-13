Menu
Polícia

Polícia Militar Rodoviária prende homem em Ponta Porã transportando 'Mounjaro'

Os produtos seriam levados para São Paulo, e o prejuízo estimado ao crime é de R$ 128.329,00

13 janeiro 2026 - 14h23Vinícius Santos
Contrabando apreendido - Contrabando apreendido -   (Foto: Divulgação / BPMRv)

Um homem foi preso em Ponta Porã em ação do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) transportando mercadorias de contrabando, incluindo medicamentos para emagrecimento, o “Mounjaro”. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (12/jan), na rodovia MS-386, região da Base Operacional de Sanga Puitã.

Durante fiscalização de trânsito, os policiais abordaram um veículo de passeio e encontraram os produtos escondidos no compartimento do estepe. Entre os itens apreendidos estavam:

  • - 85 unidades de tirzepatida TG 15 mg/0,5 mL

  • - 20 unidades de tirzepatida TG 10 mg/0,5 mL

  • - 5 unidades de tirzepatida Tirzec 15 mg/0,5 mL

  • - 6 unidades de retratutide 40 mg

  • - 1 aspirador robô Vacuum Xiaomi X20 Pro

O condutor informou que os produtos foram adquiridos no Paraguai e seriam levados até São Paulo mediante pagamento pelo frete. A Polícia Militar constatou que os medicamentos possuem origem estrangeira e cuja entrada e comercialização no Brasil são proibidas, configurando crime de contrabando.

A Polícia Federal, acionada para o caso, orientou o encaminhamento do homem, do veículo e de toda a mercadoria à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O valor estimado das mercadorias apreendidas é de R$ 88.329,00, enquanto o veículo foi avaliado em R$ 40.000,00, totalizando um prejuízo ao crime de R$ 128.329,00.

