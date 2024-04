Polícia não consegue conter população e carga de cerveja é saqueada em Dourados; vídeo

Saiba Mais Geral Breja pra todo lado: Carreta tomba e espalha cerveja no anel viário de Dourados

A presença da Polícia Militar e Rodoviária não intimidou a população que saqueou a carreta carregada com cerveja que tombou na manhã deste sábado (20), na Perimetral Norte, Anel Viário em Dourados.

A carga de cerveja ficou espalhada no local as margens da rodovia depois que o motorista perdeu o controle do veículo, próximo a rotatória de acesso ao Hospital da Missão e tombou.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal estiveram no local para fazer os levantamentos e apurar a causa do acidente.

Imagens feitas pelo EdFly Dorne, mostra dezenas de pessoas levando fardos de cervejas da carreta. Segundo a Polícia Militar que estava no local, apesar da tentativa, a população não pôde ser contida.

Geral Breja pra todo lado: Carreta tomba e espalha cerveja no anel viário de Dourados

