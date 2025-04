Polícia não encontrou indícios de crime em suposto sequestro de criança em Sidrolândia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Sidrolândia, emitiu uma nota sobre o possível sequestro de uma menina de 3 anos, denunciado por sua irmã, que teria acontecido na noite desta segunda-feira (22) em Sidrolândia.

A denúncia aconteceu por meio das redes sociais, onde a irmã da criança afirmou que um homem teria tentado sequestrar a menina no Bairro Sidrolar 2, e após não conseguir levar a menina, fugiu pelas ruas da região.

“Gente, se alguém ver esse cara avisa a polícia”, disse a mulher em publicação nas redes sociais. A publicação veio acompanhada de imagens de câmera de segurança, que mostram o homem correndo pelas ruas do bairro.

Segundo a polícia, tanto o homem que aparece nas imagens quanto a mãe da criança compareceram, de maneira espontânea, na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde foram ouvidos pelas autoridades.

Na nota, a polícia afirma que foram feitas diligências e apurações na região, mas que não foi verificada evidência de uma tentativa de sequestro da criança. O texto ainda adverte para a importância de se procurar a polícia de imediato e evitar a divulgação de informações que possam gerar pânico desnecessário.

Confira a nota na íntegra:

"A Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia-MS esclarece que, após ampla repercussão nas redes sociais e em veículos de imprensa local sobre um vídeo que mostraria uma suposta tentativa de sequestro de criança, foram realizadas diligências imediatas e rigorosas apurações.

Na manhã desta segunda-feira, 21/04, tanto o homem que aparece nas imagens quanto a mãe da criança mencionada no vídeo, compareceram espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Ambos foram ouvidos e orientados pelas autoridades. Após análise minuciosa, não foi verificada qualquer evidência de tentativa de sequestro, tampouco indícios de prática criminosa por parte do indivíduo. Ressalta-se que o homem não apresentou comportamento ou atitude que configurassem crime, razão pela qual não houve prisão nem instauração de procedimento criminal.

A Polícia Civil reforça que toda e qualquer suspeita deve ser comunicada imediatamente às autoridades competentes, evitando-se a divulgação de informações não verificadas, que possam gerar alarme social desnecessário. A apuração responsável e técnica é o caminho adequado para a preservação da verdade e da ordem pública."

