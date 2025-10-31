Menu
Polícia

Polícia Penal de MS ganha nova base e equipamentos para reforçar segurança

O novo espaço foi planejada para garantir respostas rápidas às demandas

31 outubro 2025 - 13h11Luiz Vinicius
Nova base da COPENova base da COPE   (Agepen)

A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul foi agraciada, durante essa semana, com uma nova base e novos equipamentos para reforçar a segurança. 

O COPE (Comando de Operações Penitenciárias) é a unidade tática da Polícia Penal, responsável por intervenções em unidades prisionais, escoltas de alto risco e ações de contenção, representando a força de reação do sistema penitenciário do estado.

Instalada na área central de Campo Grande, a nova base foi planejada para garantir respostas rápidas às demandas dos Complexos Prisionais Noroeste e Gameleira, além de atender outras regiões em situações emergenciais.

O prédio, completamente revitalizado, dispõe de salas administrativas e de comando, alojamentos masculino e feminino, reserva de armamentos, sala de briefing e áreas de convivência. As novas instalações asseguram conforto e funcionalidade, criando um ambiente adequado para o desempenho diário das equipes.

Houve a entrega oficial de 59 espingardas calibre 12, cano de 16 polegadas, que ampliam a capacidade de atuação do COPE em operações de escolta e intervenção.

Os equipamentos somam-se aos recentes investimentos da Agepen em viaturas, coletes balísticos e armamentos de diferentes calibres, evidenciando o constante aprimoramento da Polícia Penal no estado.

