Polícia prende assassinos de "Bugão", em Dourados

Após menos de um mês de investigações policiais do Serviço de Investigação Geral (SIG) e da Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes de Fronteiras (Defron) identificou os autores do crime ocorrido no dia 18 de abril, em que Wagner Sebastião dos Santos Haak foi encontrado morto enrolado em um lenço em Dourados.

Na data, “Bugão”, como era conhecido e também tinha tatuado no braço junto com o nome "Patrícia" foi encontrado morto na mata do bairro Cachoeirinha com sinais de tortura e enforcamento.

Após investigações, a polícia concluiu que ele foi atraído até o local pela namorada, Patrícia Conceição Ventura e duas filhas dela. Wagner foi morto após um líder de facção criminosa chamado Edson de Souza Alencar, 42 anos, o “Edinho Cadeirante” determinar o crime.

Edinho foi preso por policiais militares no mesmo dia da morte do rapaz, na companhia de Alex Junior Barbosa Pereira, 29 anos, considerado "braço direito" dele.

Conforme a polícia, a mulher com a ajuda das filhas teria atraído "Bugão" até uma casa, onde Matheus Willem Souza Santos e outra pessoa teriam sido os responsáveis pelo assassinato o rapaz.

Após o espancamento e o enforcamento, "Bugão" foi enrolado nos lençóis e transportado de carro por Peterson Fernandes Barreto e Gabriel Henrique da Silva, que desovaram o corpo na mata.

Durante a prisão, foi apreendida uma espingarda calibre 12 e duas munições na casa de Gabriel, além de um simulacro do mesmo calibre, porções de maconha e uma motocicleta furtada.

No local estava também Maísa de Araújo, 21 anos. Ela acabou autuada em flagrante junto com o dono da residência por receptação e tráfico de drogas.

