Atirador que matou assentador de pisos é preso saindo da igreja no São Conrado

Leandro Gonçalves dos Santos, de 31 anos, foi preso por dois investigadores na noite desta quinta-feira (1°) ao sair de uma igreja no bairro São Conrado, em Campo Grande. Ele é acusado de assassinar o assentador de pisos Adevilson Silva de Souza com diversos tiros a queima-roupa em setembro de 2021, no bairro Aero Rancho.

O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto expedido em novembro do ano passado, segundo apurou a reportagem do JD1 Notícias. O homem estava acompanhado de sua esposa, a mesma que teria sido o 'pivô' da morte do jovem.

Leandro responde por homicídio qualificado por motivo torpe e que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que praticou o crime após ter descoberto que sua companheira havia mantido um relacionamento amoroso com Adevilson.

No documento, o réu estava em uma motocicleta e na noite do dia 23 de setembro de 2021, encontrou o assentador de piso pedalando no cruzamento da rua Miguel Ângelo com a Rua Taumaturgo, no Jardim Aero Rancho.

O acusado desceu da motocicleta e foi de encontro a vítima, disparando pelo menos seis vezes contra o trabalhador.

