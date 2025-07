Polícia prende borracheiro que armazenava e vendia combustíveis ilegalmente em MS

Borracheiro, de 50 anos, é preso após ser flagrado com mais de 1.150 litros de combustíveis armazenados irregularmente, em um estabelecimento comercial localizado às margens da Rodovia MS-134, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, durante a tarde de terça-feira as equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) receberam denúncias através do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), indicando que uma borracharia estaria sendo utilizada para a comercialização clandestina de combustíveis, possivelmente de origem ilícita.

Durante as diligências no local, os policiais encontraram diversos galões plásticos vazios na parte da frente do estabelecimento. Diante da suspeita, a vistoria foi realizada em um cômodo nos fundos do imóvel, onde foram encontrados galões contendo gasolina, etanol e óleo diesel, totalizando aproximadamente 1.150 litros de combustíveis, sendo que todos estavam armazenados sem qualquer tipo de controle técnico ou autorização legal.

Também foram apreendidas mangueiras e outros equipamentos usados para extração e movimentação dos líquidos, indicando a existência de uma estrutura voltada à atividade clandestina de abastecimento.

A Perícia Criminal foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, confirmando a pratica criminosa.

Por conta disso, o responsável pelo local foi preso em flagrante pelos crimes de receptação qualificada, crime ambiental e crime contra a ordem econômica, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

