Polícia prende brasileiro com granadas e apreende aviões com cocaína na fronteira

Um brasileiro, que não teve a identidade divulgada, foi preso na Bolívia durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, neste domingo (20). A ação policial da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn), aconteceu nos municípios de Santa Ana de Yacuma e Santa Rosa, no departamento de Beni, prendendo ainda mais dois bolivianos. Duas aeronaves que estavam prontas para transportar cocaína foram apreendias.

Informações do jornal El Deber e Diário Corumbaense, apontam que o brasileiro estava usando um colete e transportava granas nos bolsos. Durante a revista, os policiais acharam ainda munição M4, arma de grosso calibre para uso militar.

As operações foram realizadas desde a madrugada de domingo, com a presença do procurador do departamento de Beni, Gerardo Balderas e colaboração da Força-Tarefa Diabos Vermelhos da Força Aérea Boliviana. São operações de buscas ao narcotraficante uruguaio, Sebastián Marset.

Os aviões – O primeiro avião apreendido, branco com listras vermelhas, matrícula CP-3175, foi encontrado em Santa Rosa, carregado com 406 quilos de cocaína. A droga estava "camuflada" em embalagens semelhantes a tijolos, e provavelmente seria trazida para o Brasil, segundo a polícia.

Em seguida, as ações aconteceram em um povoado ao norte de Santa Ana de Yacuma, onde foi encontrado outro avião azul e branco, matrícula CP-1482. No interior, os policiais detectaram amostras de cloridrato de cocaína.

Além do trio preso, há a suspeita de que mais três indivíduos, que seriam estrangeiros, fugiram do local. Os dois bolivianos e o brasileiro detidos, além do carregamento de droga, foram transferidos para Trinidad, onde as investigações prosseguem.

