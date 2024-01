Polícia prende criminoso responsável por série de furtos em Bela Vista

Após uma série de diligências, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta segunda-feira (29), o indivíduo responsável por ter praticado uma série de furtos durante o mês de janeiro em Bela Vista.

No total, o criminoso teria cometido três furtos em diferentes residências durante o primeiro mês deste ano. Em um dos crimes, ele teria furtado um relógio de ouro 18 quilates, avaliado em mais de R$ 10 mil, além de R$ 1.500 em espécie e uma peça de picanha.

Em outra residência, ele roubou uma bicicleta, avaliada em mais de R$ 3 mil, que foi encontrada sob sua posse. Em outra residência, ele furtou um botijão de gás, vendido para outro indivíduo pelo valor de R$ 100.

O homem, que é egresso do sistema prisional e estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, será indiciado pelos três crimes de furto qualificado cometidos.

