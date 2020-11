Polícia prende dois e apreende uma adolescente por tráfico de drogas

A Polícia Civil realizou na manhã deste domingo (15), uma operação no município de Rio Verde, que fica a 187 km de Campo Grande, para combater crimes eleitorais e prendeu duas pessoas maiores de idade e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas. O fato ocorreu em uma barreira no km 1 da MS-427.

Em depoimento o autor de 18 anos confessou queera usuário e que estava transportando uma pequena quantidade de maconha, entretanto, ao fazer busca na motocicleta Sundow Web, com placa de Coxim, os policiais encontraram 26 gramas de maconha preparada para a venda. O produto estava envolvido em uma meia. Além disso, foi encontrada a quantia de R$ 368,00 em notas variadas, que estavam no meio do documento da moto.

Diante da situação, o autor confessou ser traficante e revelou à equipe policial que havia mais droga armazenada em sua residência, localizada no Bairro João de Barro.

Os policiais foram até o local e encontraram 1,1 kg gramas de maconha, 625 gramas de skunk e cinco gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, papel filme para embalar a droga, caderno com anotações das vendas e um dichavador.

Conforme informações policiais, na residência estava a mãe do rapaz que também foi presa em flagrante pelo tráfico e a companheira dele que foi apreendida como adolescente infratora.

