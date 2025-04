Polícia prende dois e põe fim a entreposto de drogas em Dourados

Dois homens, que não tiveram a identificação revelada, foram presos durante ação da Polícia Civil nesta quinta-feira (24), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Eles eram responsáveis por manter um entreposto de drogas no Jardim Esplanada.

A ação resultou na apreensão de mais de 70 quilos de entorpecentes, uma arma de fogo, além das prisões.

As investigações tiveram início após denúncia anônima indicando movimentação suspeita em uma residência na Rua Asa Branca, além de relatos sobre forte odor de maconha vindo do local. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram indivíduos no interior do imóvel e fardos com características de entorpecentes.

Diante da situação de flagrante, os investigadores entraram na casa, onde encontraram 70,9 quilos de maconha, cerca de 300 gramas de skunk, porções fracionadas da droga e uma pistola calibre 9mm carregada. Os dois autores permaneceram em silêncio durante a abordagem.

Um terceiro indivíduo, que se apresentou como motoboy e alegou ser apenas usuário, foi ouvido e liberado após prestar esclarecimentos. Os presos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

