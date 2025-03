O dono de um prostibulo, de 44 anos, foi preso durante a sexta-feira (21) na cidade de Aparecida do Taboado. A ‘casa das primas’ que ele tocava foi fechada pela polícia.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, as equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Aparecida do Taboado, cumpriu um mandado de prisão contra o homem que havia sido expedido pelo Juízo da Comarca de Auriflama-SP.

Além do mandado de prisão também foi expedido Mandado de Busca e Apreensão para o local.

Durante as buscas foram apreendidas drogas, como maconha e cocaína, aparelhos celulares, máquinas de cartões de crédito/debito e anotações referente as atividades ilícitas.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

