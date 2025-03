Saiba Mais Polícia Homem é esfaqueado na Praça Aquidauana e morre horas depois na Santa Casa

Um dos criminosos que esfaqueou Cristiano Gregorio Pereira, de 36 anos, na tarde de terça-feira (18) na Praça Aquidauana, no centro de Campo Grande, foi preso na tarde desta quarta-feira (19) na região central da Capital.

Cristiano chegou a ser resgatado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Na tarde de quarta-feira, a polícia chegou a prender um dos envolvidos no crime, identificado apenas como Lucas, que informou aos policiais a identidade do outro suspeito, identificado como Paulista.

Segundo o Tenente Fonseca, da Polícia Militar, Paulista foi preso por volta das 16h30 de hoje, após rondas na região central de Campo Grande.

Apesar de ter sido apontado como um dos autores do crime, Paulista se recusa a falar sobre o ocorrido, mesmo com Lucas afirmando que ele estaria envolvido com a morte de Cristiano. “O Lucas, fala que foi o Paulista e o Paulista, por enquanto, se nega a falar sobre o assunto”, disse o tenente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem é esfaqueado na Praça Aquidauana e morre horas depois na Santa Casa

Deixe seu Comentário

Leia Também