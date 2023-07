Polícia prende homem após perseguição e apreende quase meia tonelada de droga

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a tarde de sexta-feira (28), após uma perseguição na MS-395, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Base Operacional do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) estava fazendo fiscalização na rodovia. Em determinado momento, deu ordem de parada a um Volkswagen Gol, de cor preta, com placas de Ribeirão Preto (SP), porém, o condutor não obedeceu ordem de parada, iniciando perseguição.

A equipe da PMR realizou abordagem ao veículo, onde constatou que estava abandonado e em seu interior vários tabletes de maconha, que posteriormente totalizou 467,4kg, além de pacotes de skunk, somando 17,7kg do entorpecente.

Os policiais militares localizaram o condutor do veículo na mata, sendo ele morador de Ribeirão Preto. Ele confessou que transportava o entorpecente. A equipe ao fazer checagem do veículo, verificou que a placa e chassi não eram compatíveis, que a verdadeira placa seria de São José do Rio Preto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à delegacia, com a carga ilícita e o veículo.



