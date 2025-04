Polícia prende homem por porte ilegal de arma em Aparecida do Taboado

Um homem, de 32 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (25) pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Aparecida do Taboado – cidade a 463 km de Campo Grande – por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Chapadão do Sul, e cumprido pelos policiais na Rua Altino Pedrosa, no bairro Jardim Eldorado.

Ele foi detido pela polícia e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, onde permanece à disposição da Justiça.

