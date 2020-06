Polícia prende homem que decepou braços e estuprou ex-mulher

Gabriel Matos da Silva, 26 anos, foi preso na tarde deste domingo (21) em Almas (MS), ele estava foragido desde o último dia 12, quando tentou matar com golpes de facão a ex-esposa, 20 anos, em Costa Rica.

Conforme relatos de testemunhas, no dia do crime, Gabriel Matos invadiu a casa da ex-esposa, que estava com a mãe e o filho, e tentou matar a mulher com diversos golpes de facão após ser informado do fim do relacionamento.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Gustavo Mendes, o crime foi cometido na frente de uma criança de 2 anos, filha da vítima. Após o crime, o acusado que quase decepou os braços da ex-esposa pulou o muro e fugiu.

O delegado responsável solicitou apoio ao centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF) de Foz do Iguaçu (PR) e conseguiu localizar Gabriel no município de Almas, onde esteve escondido na casa de familiares.

Segundo Gustavo Mendes, o acusado também vinha ameaçando de morte o atual namorado da vítima, um motorista de 28 anos.

Com o apoio do serviço de inteligência do Tocantins, a Polícia Militar daquele Estado chegou até o endereço do acusado, que foi localizado e preso pela PM na tarde deste domingo (21) e deve ser transferido para Costa Rica.

A vítima e o acusado foram casados por dois anos e tiveram um filho.

A vítima e o acusado foram casados por dois anos e tiveram um filho. Após a separação o homem passou a fazer chantagem e ameaçar de morte a ex, que por conta dos fatos procurou a Polícia Civil que requisitou medidas protetivas para a mulher, sendo o pedido deferido pela Justiça.

No mês de maio o homem, que tinha a guarda compartilhada do filho, simulou que a criança estava doente e internada, para atrair a vítima até o hospital, onde foi colocada à força no carro do acusado e levada para a área rural de Costa Rica, onde teria sido estuprada por ele e mantida em cárcere privado por quase dois dias.

Mais uma vez a mulher denunciou Gabriel e a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele e o pedido foi deferido pela 1ª Vara Civil e Criminal, que expediu o mandado e o homem passou a ser considerado foragido da Justiça. No último dia 12, o suspeito invadiu a casa da vítima e tentou matá-la a golpes de facão na frente do filho.

