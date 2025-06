Polícia prende homem que estuprou sobrinha de 13 anos no Lageado

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após estuprar sua própria sobrinha, de 13 anos, no bairro Lageado, em Campo Grande. O caso está sendo investigado desde maio deste ano pela DEPCA (Delegacia Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes).

Conforme as informações policiais, após realizar os atos investigativos necessários ao esclarecimento dos fatos, verificou-se que o homem se aproveitava da sua proximidade com a vítima para molestá-la sexualmente, tocando-a em suas partes íntimas, quando tinha oportunidade de ficar a sós com ela. Os abusos já teriam ocorrido duas vezes, nos dias anteriores ao registro do boletim de ocorrência.

Com os elementos, que demonstravam que, de fato, o indivíduo cometeu o crime, entendendo que a conduta era grave e que a liberdade dele poderia colocar a integridade física e psicológica da vítima em risco, o delegado representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva, que foi decretada.

Com o deferimento da prisão cautelar, uma equipe policial da DEPCA realizou diligências para localização e captura do investigado.

O homem foi localizado e preso em uma clínica de recuperação para usuários de drogas, localizada próxima à rodovia BR-262, na saída de Campo Grande sentido Três Lagoas. Ele foi recolhido a um estabelecimento penal, onde ficará preso até nova deliberação do juiz competente.

