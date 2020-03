Polícia prende homem que pagou refrigerante com nota falsa de R$ 10

Os policiais civis do Setor de Investigações Gerais de Ribas do Rio Pardo e um sargento da Polícia Militar prenderam na noite de quarta-feira (18), Weliton Cassio Matos Camargo, 27 anos, após abastecer o carro e pagar o posto de gasolina com notas falsas.

O autor havia abastecido o carro no posto de gasolina Simarelli, na saída da Cidade de Campo Grande para Ribas do Pardo, às margens da BR-262. O Suspeito pagou o abastecimento com R$ 40 em notas falsa e comprou um refrigerante pagando com R$ 10 falso também.

Uma funcionária do posto de gasolina teria acionado os policiais do S.I.G. e o sargento dizendo que o suspeito estava vindo sentido Ribas do Rio Pardo.

Os policiais então realizaram campana em um posto de combustíveis para realização da abordagem. Porém o suspeito não apareceu e a guarnição soube que ele teria sido avisado sobre a abordagem policial.

A guarnição encontrou o autor em um sítio no Assentamento Nossa Senhora das Graças, onde o suspeito teria familiares, e conseguiram efetuar sua prisão em flagrante.

Uma testemunha também contou a polícia que teria visto, Weliton dispensar notas falsa na rodovia pela janela do carro, e levou as notas até a delegacia

Foi dado voz de prisão ao suspeito por estelionato, e ele foi levado para a delegacia de Ribas do Rio Pardo.

