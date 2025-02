Polícia prende homens que desviavam conteúdo de encomendas em MS

A Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, identificou e indiciou dois homens, investigados por furto de encomendas que chegavam em uma transportadora da cidade.

A apuração teve início após clientes, que deveriam ter recebido seus produtos, relatarem que receberam caixas vazias, como se os produtos tivessem sido despachados incorretamente.

Durante a ação, a polícia recuperou três iPhone 16, avaliados em R$ 8 mil cada, um Xiaomi Redmi Note 13 Pro e um robô câmera.

Os dois investigados prestaram declarações à polícia e confessaram o crime.

As investigações continuam para identificar outras encomendas que foram alvos da dupla.

