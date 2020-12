Polícia prende idoso de 68 anos por estupro de sobrinha menor de idade

Na manhã desta quinta-feira (3), em cumprimento a mandado de prisão, o Setor de Investigações Gerais (Sig) da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e um Sargento da Polícia Militar prenderam um homem, de 68 anos, condenado por vários crimes de estupro de vulnerável contra a sobrinha menor de idade.

Segundo o apurado, a sobrinha do condenado, que tinha 09 anos de idade, passou a morar com o tio no ano de 2006 em Água Clara. Entre 2006 e 2010, o homem passou a abusar sexualmente da criança, conduta que perdurou até os 12 anos de idade da vítima. Os fatos chegaram ao conhecimento da polícia no ano de 2010. O homem foi processado criminalmente e condenado a 24 anos e 02 meses de reclusão, no regime fechado. Recentemente, o processo transitou em julgado e a Justiça expediu mandado de prisão.

O SIG de Água Clara informou os policiais de Ribas do Rio Pardo acerca da existência de mandado de prisão contra o homem de 63 anos, que residia atualmente no município. Policiais civis e um sargento da Polícia Militar realizaram diligências e conseguiram prender o homem na manhã desta quinta (03), em uma residência situada no bairro Jardim dos Trabalhadores.

O autuado será transferido para um dos presídios em Campo Grande onde deverá cumprir a pena.

Deixe seu Comentário

Leia Também