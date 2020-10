Policia prende jovem com casa recheada de drogas

Policiais civis da 1° delegacia de Aquidauana prenderam em flagrante nesta terça-feira (27), um rapaz de 19 anos que armazenava e comercializava drogas em casa. O jovem era investigado pela Seção de Investigações Gerais (Sig), após diversas denúncias anônimas ligando o suspeito ao tráfico de drogas.

Durante as investigações, a equipe recebeu nova denúncia de que o suspeito estaria armazenando significativa quantidade de droga em casa. Com a autorização do pai do investigado, a Polícia Civil entrou no imóvel e localizou diversas porções de substância análoga à maconha escondidas em vários locais da residência (armário da cozinha, congelador da geladeira, enterradas no terreno baldio ao lado e também entre as plantas do quintal). Com ele, havia R$ 50,00 e quatro trouxinhas de maconha fracionadas para comercialização (totalizando 640 gramas de entorpecente).

O suspeito foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas e permanece preso à disposição da Justiça.

