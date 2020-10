Polícia prende mulher por homicídio e um foragido

Nesta quarta-feira (21), Policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (Goi) prenderam uma mulher pelo crime de homicídio no bairro Los Angeles em Campo Grande.

Os agentes receberam informações sobre a autora e então efetuaram diligências no bairro Los Angeles, onde ela foi localizada e presa. A mulher foi encaminhada até a 2° Delegacia Polícia de Campo Grande para a tomada das devidas providências legais.

Já na área central, uma equipe do Goi avistou um veículo Gol, de cor branca, com cinco pessoas em atitudes suspeitas. O carro foi abordado nas proximidades da Orla Morena. Um dos indivíduos informou nome falso que não coincidia com as informações daquela pessoa informada.

Após ser questionado mais uma vez a respeito de sua identidade o suspeito informou seu verdadeiro nome e foi constatado que ele estava evadido do sistema prisional. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro onde permanecerá a disposição da justiça.

