Polícia prende três foragidos da Justiça em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu na sexta-feira (25) e sábado (26) três foragidos da Justiça em três bairros diferentes de Campo Grande.

Na sexta-feira, às 15h30, a polícia capturou L.C.L.L., de 52 anos, no Jardim Antártica, que possuía mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher por descumprimento de medida judicial.

Ele foi conduzido e apresentado na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

Já no sábado, às 16h, B.S.C., de 32 anos, foi localizado e preso no Jardim Nova Lima. Ele é foragido do Rio Grande do Sul e tinha mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Criminais Regional de Passo Fundo, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol).

E durante a noite de sábado, às 20h, M.N.O.R., de 41 anos, foi presa no Jardim Iracy. A mulher é foragida da Justiça em razão de condenação definitiva pelo crime de furto.

Ela também foi apresentada na Depac Cepol da Capital.

