Polícia prende um dos bandidos que roubaram carro e se esconderam em mata do Noroeste

O carro roubado pela dupla de bandidos durante o começo da tarde desta quarta-feira (22) era de uma motorista de aplicativo. Ela estava fazendo uma corrida do Centro para o Bairro Tiradentes, onde o assalto foi anunciado.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a mulher detalhou que comprou o Hyundai HB20 há 2 meses, sendo que há 1 trabalha como motorista nas horas vagas. Muito assustada, ela contou que já chegando no destino o homem anunciou o assalto.

Sentado no banco traseiro, ele sacou um canivete e colocou no pescoço da vítima. Ela então saiu do veículo, que foi levado pelo criminoso com a ajuda de um comparsa, que o esperava no endereço.

Ao perceberem que estavam sendo seguidos pela Polícia Militar, os bandidos fugiram para os fundos do Jardim Noroeste, onde abandonaram o carro e correram a pé para em uma área de mata.

Durante a ação, as equipes trocaram tiros com os criminosos. Um deles foi capturado, enquanto o outro conseguiu escapar.

Neste momento, equipes da Polícia Militar, Batalhão de Choque e até mesmo o Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão envolvidas na ação para encontrar o suspeito.

