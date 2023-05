Polícia procura homem que estuprou comerciante em loja no Nova Lima

As equipes da Polícia Civil, por intermédio da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) está procurando um rapaz após ele ter estuprado uma comerciante de 55 anos, no bairro Nova Lima. O crime teria acontecido no dia 18 de abril, durante uma forte chuva que acontecia na Capital.

Conforme o informado, o autor ainda não foi identificado e desde o dia do crime as autoridades vêm trabalhando para localizá-lo. Por isso, imagens que ‘mostram’ o rosto e a mochila que ele usava estão sendo divulgadas.

“Por volta das 15h a vítima, que estava em seu comércio, recebeu um homem usando casaco preto, uma calça jeans e escondendo o rosto com uma blusa escolar da cor verde. Inicialmente ele pediu para experimentar alguns produtos da loja, anunciando o assalto em seguida”, explica a delegada responsável pelo caso Maíra Machado.

Após pegar algumas coisas, como celular e dinheiro, o autor obrigou a vítima a ir até o banheiro da loja onde ela foi amarrada com a própria blusa e estuprada. O homem fugiu em seguida, sem levar nenhum pertence da mulher.

Ela conseguiu se soltar momentos depois, pedindo socorro a vizinhos. Durante as investigações as equipes da DEAM conseguiram imagens de câmeras de segurança da redondeza, que mostram um pouco do trajeto feito pelo autor.

“Sabemos a direção que veio e depois para qual direção foi. Temos a mochila, que é muito característica, mas ainda não conseguimos a identificação dele. Coletamos impressões digitais no local, porém até o momento não foi dado nada como positivo para nenhum tipo de confronto”, finaliza a delegada.

Caso você, morador da região do Nova Lima ou Campo Grande, tenha visto o rapaz, basta avisar as equipes policiais através do 190 ou pelos telefones (67) 9 9293-5611 / (67) 9 9991-9954.

