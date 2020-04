Polícia recebe denúncia e encontra arma no mirante do Lago do Amor

Batalhão De Policia Militar De Choque recebeu uma denúncia de que um indivíduo havia deixado uma sacola plástica com uma arma de fogo dentro no Mirante do Lago do Amor.

No local, a polícia encontrou a pistola calibre 9mm com um carregador municiado com 12 cartuchos do mesmo calibre.

Foi identificado que a arma havia sido roubada no interior de um carro na semana anterior no estacionamento do mercado Comper, da Rui Barbosa. A arma foi encaminhada para a delegacia.

