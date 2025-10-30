Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia recolhe 1,5 tonelada de fios furtados e prende 7 em esquema criminoso na Capital

Ato criminoso também envolvia a receptação dos itens furtado, que causou prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão

30 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 30/10/2025 às 07h39
Fios foram apreendidosFios foram apreendidos   (Divulgação/PCMS)

Pelo menos sete pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, pela Polícia Civil, após estarem envolvido em um esquema de furtos e receptação de cabos de alta tensão na rodovia MS-080, entre Campo Grande e Rochedo.

A ação também resultou na apreensão de mais de 1,5 tonelada de cabos de alta tensão e na identificação dos responsáveis pela organização e receptação do material furtado.

A ação foi desenvolvida pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), que realizava diligências pela rodovia e encontrou dois veículos estacionados em local ermo e sem iluminação.

Ao se aproximarem, os policiais perceberam movimentação suspeita de indivíduos manuseando objetos metálicos (cabos de alta tensão). Na abordagem, alguns tentaram fugir, mas foram contidos.

No local, os agentes encontraram grande quantidade de cabos cortados e espalhados pelo chão, além de parte do material já enrolado e pronto para transporte. Cinco homens foram detidos e disseram que faziam a ação a mando de outra pessoa, chamada "Marquinhos", responsável por financiar as ações e pagar cerca de R$ 200,00 por dia aos executores.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito em uma residência na Rua Paracatu, no bairro Silva Regina, onde foram encontrados diversos rolos do mesmo cabo de alta tensão compatíveis com o material furtado. Ele admitiu que os cabos eram revendidos a um homem, morador do bairro Santa Mônica, que por sua vez desmontava o material e separava o alumínio para revenda.

Ao chegar ao endereço indicado, os agentes localizaram um reboque carregado de cabos e prenderam um indivíduo, de 32 anos, irmão de um dos alvos, que afirmou ser o responsável pelo transporte do material. Na casa, foram apreendidas também uma esmerilhadeira e uma balança de precisão, utilizadas na preparação do alumínio para revenda.

Ao todo, foram apreendidos 1.548,00 kg de cabos de alta tensão furtados e deixou um prejuízo de R$ 1,2 milhão para a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Polícia
Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
Polícia
Devendo agiota, mulher tem casa atingida por 10 disparos em Sidrolândia
Operação aconteceu em Três Lagoas
Polícia
PF volta a caçar abusadores de menores na internet em Mato Grosso do Sul
Sede do CNJ -
Justiça
Juízes não podem autorizar operações da PM sem aval do Ministério Público, diz CNJ
Operação acontece em várias cidades do país
Polícia
Com Campo Grande na lista, PF faz operação para acabar com tráfico interestadual
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Motociclista tenta 'fazer amizade' ao pedir água e acaba ferido com tiro na Capital
Operação Libertas -
Polícia
Operação nacional contra tráfico de animais tem desdobramentos em MS
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Idoso de 71 anos é preso por homicídio, estelionato e ocultação de cadáver no Anache
Homem acerta tiro na filha de 7 anos ao tentar matar ex-mulher em Três Lagoas
Polícia
Homem acerta tiro na filha de 7 anos ao tentar matar ex-mulher em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Aluna é esfaqueada durante briga em escola de Iguatemi

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Preso por matar garota de programa no Colúmbia, era procurado por feminicídio em MT
Mulher estava com diversos ferimentos
Polícia
Mulher assassinada no Jardim Colúmbia foi atingida por 11 facadas e deixa 5 filhos