Polícia recolhe 1,5 tonelada de fios furtados e prende 7 em esquema criminoso na Capital

Pelo menos sete pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, pela Polícia Civil, após estarem envolvido em um esquema de furtos e receptação de cabos de alta tensão na rodovia MS-080, entre Campo Grande e Rochedo.

A ação também resultou na apreensão de mais de 1,5 tonelada de cabos de alta tensão e na identificação dos responsáveis pela organização e receptação do material furtado.

A ação foi desenvolvida pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), que realizava diligências pela rodovia e encontrou dois veículos estacionados em local ermo e sem iluminação.

Ao se aproximarem, os policiais perceberam movimentação suspeita de indivíduos manuseando objetos metálicos (cabos de alta tensão). Na abordagem, alguns tentaram fugir, mas foram contidos.

No local, os agentes encontraram grande quantidade de cabos cortados e espalhados pelo chão, além de parte do material já enrolado e pronto para transporte. Cinco homens foram detidos e disseram que faziam a ação a mando de outra pessoa, chamada "Marquinhos", responsável por financiar as ações e pagar cerca de R$ 200,00 por dia aos executores.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito em uma residência na Rua Paracatu, no bairro Silva Regina, onde foram encontrados diversos rolos do mesmo cabo de alta tensão compatíveis com o material furtado. Ele admitiu que os cabos eram revendidos a um homem, morador do bairro Santa Mônica, que por sua vez desmontava o material e separava o alumínio para revenda.

Ao chegar ao endereço indicado, os agentes localizaram um reboque carregado de cabos e prenderam um indivíduo, de 32 anos, irmão de um dos alvos, que afirmou ser o responsável pelo transporte do material. Na casa, foram apreendidas também uma esmerilhadeira e uma balança de precisão, utilizadas na preparação do alumínio para revenda.

Ao todo, foram apreendidos 1.548,00 kg de cabos de alta tensão furtados e deixou um prejuízo de R$ 1,2 milhão para a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também